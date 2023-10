Angelini, Thea nominata amministratrice sostegno patrimonio personale padre

Il Tribunale di Velletri ha nominato Thea Paola Angelini amministratrice di sostegno per il patrimonio personale del padre Francesco. La pronuncia ha chiuso il procedimento che si era aperto a seguito della sentenza del settembre 2022, con cui il Tribunale, in sede civile, aveva riconosciuto la capacità di Francesco Angelini disponendo che fosse il giudice della tutela a decidere su eventuali supporti di sostegno. I legali di Francesco Angelini hanno quindi preso atto “con soddisfazione” del provvedimento e “della positiva conclusione di un iter giudiziario doloroso per il Cavaliere”.

“La pronuncia conferma quanto il Cavalier Angelini aveva deciso nel 2016, designando Thea Paola amministratrice di sostegno nel caso di future necessità. La decisione del Giudice è, inoltre, coerente con l’assetto di governance del Gruppo Angelini Industries, che Francesco Angelini aveva definito nel 2018, identificando nella figlia Thea Paola la figura più adatta a guidare l’azienda”, dichiarano fonti vicine ai legali di Francesco Angelini.