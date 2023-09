Angelini, Urso:"Eccellenza in settore strategico della farmaceutica"

“Abbiamo insediato, all’inizio della legislatura, presso il ministero, un tavolo congiunto con il dicasteo della Sanità, per sviluppare un settore, strategico, come quello della farmaceutica, che vede già all’opera aziende di eccellenza come Angelini”. Così, a San Giovanni Teatino (Ch), Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, in visita a San Giovanni Teatino (Chieti) alle industrie Angelini Technologies e Fameccanica nel giorno dell’annuncio, da parte dell’azienda, di nuovi investimenti in Italia e Usa per sviluppare la nuova area business robotica e automazione industriale. Il ministro ha colto l’occasione per fare il punto sulle iniziative prese dal Governo per contenere l’inflazione.