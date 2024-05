Anghileri (Giovani Imprenditori Confindustria): "Fondamentale permettere ad imprese italiane di crescere"

"E’ fondamentale mettere le imprese italiane, quelle in particolare innovative, nelle condizioni di poter crescere. E per questo chiediamo che il mercato unico europeo che diventi veramente tale. Ad oggi c'è troppa frammentazione che non permette alle nostre imprese di crescere e quelle che crescono si spostano all'estero e questo non è sano per la nostra economia. Dobbiamo diventare veramente un unico Stato con un'unica strategia”. E’ il commento di Maria Anghileri, vicepresidente di Giovani Imprenditori - Confindustria, a margine della seconda giornata del Family business forum, incontro su passaggio generazionale e fondazioni di famiglia, nella sede della Camera di commercio di Lecco.