Anna Ascani: "Dobbiamo impedire un uso distorto dell’AI”

Nella seconda giornata del WMF - We Make Future il Mainstage ha ospitato la Vice Presidente della Camera dei Deputati Anna Ascani che ha illustrato il modo in cui i legislatori si pongono nei confronti dell’intelligenza artificiale. “Il nostro compito è quello di porre dei guard rail per garantire la sicurezza di tutti” ha detto.

La Vice-Presidente della Camera Anna Ascani, nella seconda giornata del WMF Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale, in corso alla fiera di Rimini fino al 17 giugno, ospite sul Mainstage con uno speech intitolato “Politiche per governare l'Intelligenza Artificiale” ha parlato del rapporto tra i legislatori e l’intelligenza artificiale.

“ È fondamentale conoscere a fondo il potenziale tecnologico dell’IA e, parallelamente, la politica ha la responsabilità di individuare quelle regole che ne impediscano un uso distorto e dannoso”.

“Non dobbiamo però far prevalere le preoccupazioni e la diffidenza né limitarci ad essere solo dei regolatori, perché vorrebbe dire rimanere fuori dalle sfide globali digitali. Bene ha fatto il Parlamento europeo ad approvare per primo al mondo il Regolamento sull’intelligenza artificiale, ma adesso la sfida per l’Europa è diventare sempre più sviluppatore di tecnologia non solo consumer. E per fare questo bisogna investire in istruzione e ricerca, a tutti i livelli”.

Il Comitato di vigilanza sulla documentazione, presieduto dalla Vice Presidente Anna Ascani sta conducendo una serie di audizioni con accademici e protagonisti a livello mondiale di queste nuove tecnologie, anche in occasione del WMF - We Make Future che riunisce esperti, realtà e professionisti del settore AI & Digital-Tech da tutto il mondo rappresentando dunque un’occasione imperdibile di dialogo e confronto . “Di tutto questo stiamo parlando in Parlamento perché questa è la sfida fondamentale del nostro tempo, la più importante per le nostre democrazie”.

L’Onorevole Ascani è stata una dei numerosi ospiti istituzionali della tre giorni del WMF che, ponendosi come piattaforma per la costruzione del futuro, nonché acceleratore di formazione, cultura, educazione e innovazione, sta riscontrando la partecipazione di istituzioni nazionali, regionali, locali, ma anche internazionali, grazie alla presenza di ambasciatori da diversi Paesi, coinvolti per discutere i propri piani di innovazione.