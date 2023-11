Antonio Marras apre nuovi store a Roma, Firenze e Torino

Antonio Marras continua a percorrere l’Italia con nuove aperture. Boutique pensate come una casa, dall’ingresso, al salotto ben arredato, un susseguirsi di stanze da conversazione dove l’imperativo è accogliere e intrattenere. A Roma lo stilista sardo ha appena inaugurato una boutique in via dei Condotti 49/50 caratterizzata dall'opera 'tutte le scale portano a Roma' di Antonio Marras. Un telaio imbizzarrito si arrampica come edera sulla rampa delle scale che portano al secondo piano del negozio di oltre 150 mq, con i suoi fili e la sua ceramica. Il telaio delle case sarde, elemento indispensabile simbolo di operosità, sapienza e tradizione.

La boutique di Firenze, affacciata su via degli Strozzi 4R, asseconda invece la meraviglia del luogo magico dettata dalla luce che filtra dall’enorme lucernario riportato alla sua antica bellezza. Quasi 250 i mq disposti su tre piani, fino a un 'cabinet de curiositè', l’ultima stanza, stipata di nicchie, che celano i loro segreti. Da visitare da fine novembre.

Infine, al principio di dicembre la boutique di Torino sarà la sede dedicata ai pezzi più particolari, sfingei e arcani, pezzi unici pensati per le clienti più esclusive. A Torino l'atelier-boutique, di oltre 130 mq è disposta su 2 piani in Via Lagrange 1/D.