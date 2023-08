Antony Morato, nel semestre fatturato a 38,7 mln (wholesale +18%)

Antony Morato, brand italiano specializzato in abbigliamento da uomo 'contemporary fashion', supera il primo semestre dell’anno fiscale 2023 con un "ottimo" segno positivo: confermando la crescita del 10% già registrata nel primo quarter, attestandosi un fatturato di 38,7 milioni di euro verso i 35,2 milioni dell’anno precedente. La crescita, sottolinea la società, "è il risultato dell’andamento positivo di tutti e tre i canali di distribuzione: wholesale, retail ed ecommerce". A guidare la crescita sono le vendite del canale wholesale che crescono del +18%, evidenziando una fase di grande vivacità internazionale, con risultati particolarmente positivi in diversi paesi, tra cui l’America Latina, l’Europa dell’Est e il Sudafrica.

La salute del canale è confermata anche dall’ andamento della campagna vendita della collezione spring summer 24 in atto, per la quale il brand prevede una chiusura con un +12% rispetto all’anno precedente, lasciando prevedere un ottimo segnale positivo anche per le vendite dei prossimi mesi. “Prosegue il trend positivo nel primo semestre con stime di crescita al rialzo per il 2023, oltre le nostre previsioni, in tutti e tre i canali di vendita - commenta Lello Cardarelli, ceo di Antony Morato -. Siamo molto soddisfatti dei risultati e stiamo lavorando per avere un approccio sempre più strategico e raffinato, al fine di massimizzare i risultati in un’ottica olistica, con uno sguardo sempre più internazionale".

Il canale retail conferma il momento di fermento e sviluppo già segnalato nella prima parte dell’anno: un piano di espansione delle vetrine del brand, cominciato quest’anno con una prima apertura a Palermo, che proseguirà con una serie di restyling e nuove aperture previste entro la fine del 2023 e l’inizio del 2024 sia nelle vie di più interessante traffico commerciale che in mall selezionati. Tra i restyling si segnalano Roma in Via del Corso, Grugliasco presso Shopville Le Gru, Madrid Fuencarral, Madrid presso lo shopping center 'Gran Plaza 2' e Porto presso Mar shopping.

Le nuove aperture, invece, riguarderanno: Milano presso Merlata Bloom, Pristina, Cali (Colombia) e Sandton (Sudafrica) - presso il Sandton City Mall - aperto a inizio luglio. La crescita registrata dal canale si assesta sul +11% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il canale online segna a sua volta un +4%. In questo caso il risultato è frutto di una strategia partita un anno fa e volta a migliorare la customer journey ottimizzando i servizi, in tutte le fasi di vendita. È stato infatti attivato il reso e cambio agevolato e il tool di recensioni verificate TrustPilot, per far sì che il cliente abbia la possibilità di esprimere il suo parere sull’esperienza di acquisto o di consultare recensioni affidabili nella fase di pre-acquisto. Continua anche l’integrazione dei nuovi metodi di pagamento, l’ultimo inserito è Scalapay. Si sta lavorando sempre più ai tool di intelligenza artificiale per cui è in fase di formazione un chatbot, che si prevede sarà operativo entro fine anno.

Significativo per la crescita coerente del brand è l’aumento costante del traffico nei punti vendita, sia online che brick-and-mortar, frutto di una strategia di marketing mirata e sempre più multilevel. La crescita degli investimenti e della complessità del comparto ha portato l’azienda a porre l’accento sulle attività di marketing e comunicazione per rafforzare l’awareness e massimizzare il Roi a livello internazionale. Da questo punto di vista, cominciando dall’Italia, primo mercato di riferimento, negli ultimi due anni sono state implementate attività di forte impatto, che nell’anno in corso si stanno espandendo anche a livello europeo ed extraeuropeo, in primis con un significativo presidio Ooh negli aeroporti chiave nelle aree di riferimento.