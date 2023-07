App PosteBusiness, la soluzione di Poste per la gestione digitale del proprio business

L’App PosteBusiness di Poste Italiane nasce con l’obiettivo di semplificare il business di liberi professionisti e piccole imprese, target particolarmente rilevante per il tessuto economico italiano, intercettandone le esigenze specifiche e fornendo soluzioni dedicate. L’App permette, di avere un punto di accesso digitale, da tablet e smartphone, per la gestione e il monitoraggio dei propri incassi e per agevolare l’operatività quotidiana sul proprio Conto Business Link, e sulle carte Postepay debit business e Postepay Evolution Business.

L’ App consente agli esercenti di gestire i servizi di Acquiring per l’accettazione dei pagamenti effettuati con carte emesse dai principali circuiti. Tra questi: il servizio Acquiring MPOS Postepay, che permette di accettare i pagamenti in mobilità grazie a uno smartphone/tablet collegato tramite bluetooth al mobile pos, e Codice Postepay, per accettare pagamenti che i clienti effettuano inquadrando con l’App Postepay il QR Code esposto nel punto vendita. Consente di incassare anche a distanza, attraverso l’invio di un link (su a mail o sms al cliente direttamente dall’App PosteBusiness.

Per entrambi i servizi con l’App PosteBusiness è possibile verificare i singoli incassi nella lista movimenti, filtrarli e visualizzare il totale di giornata.

L’App PosteBusiness è scaricabile sui market Google Play per i dispositivi Android e App Store per i device iOS.