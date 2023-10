Arca Fondi, Lusignani: "Quarant'anni di Arca Fondi sono traguardo importante"

“I quarant’anni di Arca Fondi sono un traguardo molto importante. Nata dall’iniziativa di dodici banche popolari nello stesso anno della legge sui fondi comuni di investimento, il 1983, Arca Fondi è stata tra le prime realtà ad aver colto questa grande opportunità e negli anni è divenuta una delle società più longeve, mantenendo sempre lo stesso marchio”. Lo ha detto Giuseppe Lusignani, presidente di Arca Fondi Sgr, a margine della conferenza stampa “Uno sguardo al futuro: ambiente, demografia, innovazione, mercati e moneta”, con la quale si sono celebrati i quarant’anni di attività di Arca Fondi, una delle principali realtà nel panorama del risparmio gestito italiano.

Numerosi nel corso dell’evento gli interventi di esperti e professori che hanno analizzato le prospettive future dell’industria del risparmio gestito e approfondito i nuovi trend che plasmeranno il sistema economico e, in particolare, il settore finanziario.

“Nel tempo l’assetto è cambiato ma Arca Fondi è sempre stata al fianco dei propri clienti. L’idea di fondo era molto semplice - spiega Lusignani - ovvero gestire con grande cautela e attenzione il risparmio delle famiglie per avere obiettivi di rendimento sostenibili nel tempo, essere vicini ai collocatori ed aiutare le banche, che ai tempi si presentavano per la prima volta su questo mercato, a collocare nuovi prodotti e dialogare con i clienti. È stato un percorso lungo ma molto interessante e denso di importanti risultati”.

“Arca Fondi è oggi una delle società più dinamiche del mercato - aggiunge il presidente di Arca Fondi - con un’ampia gamma di prodotti e di servizi. È il fondo aperto più grande in Italia e continua ad innovare grazie alle sue persone, le quali stanno vicino ai clienti, alle reti collocatrici e ai clienti finali, fornendo informazioni e trasparenza sull’andamento dei propri prodotti e sull’andamento dei mercati finanziari e cercando di orientare le famiglie nell’allocazione del risparmio”.

“Non dimentichiamo che il risparmio è il consumo del futuro, ovvero il consumo di quando non si potrà più avere un reddito proprio - sottolinea Lusignani - quindi va tutelato così come previsto dalla nostra costituzione e dalla nostra normativa. Come Arca abbiamo sempre cercato di offrire nuove soluzioni e di essere molto attenti all’aspetto della tutela del risparmio. La trasparenza è un valore importante per Arca Fondi e la vicinanza ai nostri clienti lo è altrettanto” conclude il presidente di Arca Fondi.