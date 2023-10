Arcaplanet inaugura nuovo store a Milano

La catena italiana, leader nella distribuzione di prodotti per animali domestici, ha aperto in via Marghera 36

Arcaplanet, la catena italiana tra i leader nella distribuzione di prodotti per animali domestici, ha inaugurato un nuovo negozio in via Marghera 36, a Milano, che incorpora molti elementi rappresentativi della nuova direzione che l’azienda ha intrapreso negli ultimi due anni, orientata alla centralità del cliente e alle relazioni tra i clienti, i loro pet e l’ambiente che ci circonda. Nel nuovo concept, i prodotti sono presentati seguendo i bisogni dei clienti (cane, gatto, piccoli animali, mondo del gioco e degli snack, mondo della casa e del viaggio) anziché per merceologia, in modo da facilitare l’acquisto con un’esposizione più qualitativa e segmentata, per permettere di scoprire e provare prodotti sempre più adatti alle esigenze e gusti di ogni pet.

Oltre all’alimentazione, l’offerta di giochi ampliata e rinnovata, con l’introduzione di alcune innovazioni, come 'Playology' la tecnologia che rinnova l’approccio ai giocattoli, ci sono angoli dedicati a lettiere, giochi e guinzaglieria, che racconteranno in maniera semplice i prodotti con una nuova guida di acquisto, ancora più intuitiva. Anche la 'Pet Wash Experience' si rinnova con nuove luci dalle tonalità personalizzabili. Ulteriori servizi offerti ai clienti comprendono l’assicurazione pet e la possibilità di lasciare la spesa in negozio e farsela consegnare a domicilio.

Per offrire ulteriore supporto ai clienti durante tutto il percorso di acquisto, un nuovo angolo di 'consultazione' dedicato, dove i pet specialist potranno consigliarli attraverso l’ampia selezione in-store, per individuare le soluzioni più adeguate a soddisfare pet e pet-parents. Con questo nuova apertura e il lancio del suo nuovo format in-store, Arcaplanet riconferma il percorso intrapreso, volto a migliorare l’approccio al cliente a 360 gradi. Grazie anche al forte incremento dei servizi omnichannel, a partire dal prossimo lancio della nuova app, il click & collect già scelto dal 25% della clientela digitale, e la completa revisione del programma loyalty, il Gruppo rinsalda la sua posizione come punto di riferimento nel pet-care capace di rispondere alle esigenze di tutti gli animali domestici, i pet parents e l’ambiente.