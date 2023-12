Artigiano in Fiera chiude con oltre 1 milione di visitatori, Intiglietta: "Risultato eccezionale''

Con 2.550 artigiani, su 8 padiglioni, provenienti da 86 Paesi e oltre la soglia del milione di visitatori si è chiusa la ventisettesima edizione di Artigiano in Fiera, che ha visto per nove giorni al lavoro oltre 15.000 addetti negli stand di Fiera Milano (Rho).

“E’ un risultato eccezionale che certifica un incremento rispetto al 2022 che fu già un anno di grande successo – spiega il presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere Spa, Antonio Intiglietta –. Al termine di questi nove giorni prevale un forte sentimento di gratitudine nei confronti degli espositori, delle istituzioni, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, degli addetti di Fiera Milano e, ovviamente, dei visitatori. Si consolida la stima per la nostra manifestazione che si afferma ogni anno come l’Expo internazionale delle arti, dei mestieri e, quindi, della cultura e delle tradizioni dei Paesi e dei popoli del mondo”.

Artigiano in Fiera riparte dalla sua community di oltre un milione e mezzo di utenti iscritti alla piattaforma digitale per mantenere una relazione costante con gli artigiani e per acquistarne tutto l’anno i prodotti. Su artigianoinfiera.it sono online 3.000 imprese, delle quali oltre 600 con una propria vetrina di vendita, per un totale di 20.000 prodotti in vendita. La prossima edizione di Artigiano in Fiera è in programma dal 30 novembre all’8 dicembre 2024 a Fiera Milano (Rho).