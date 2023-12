Artigiano in Fiera, Fontana: “Artigiano in Fiera dimostra l’attrattività della Lombardia”

“Il nostro artigianato, possiamo dirlo, è il migliore in assoluto. È l’occasione per presentarsi al mondo e per esprimere tutta la sua grande capacità. In particolare, la Lombardia, perché in Lombardia si sa fare e si sa fare impresa, due aspetti che sembrano dettagli ma sono fondamentali”. Con queste dichiarazioni Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia, ha parlato in occasione dell’apertura della ventisettesima edizione di Artigiano in Fiera, in programma fino a domenica 10 dicembre a Fiera Milano (Rho)