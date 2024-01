Dal 26 gennaio 2024 l’Inps farà i primi accrediti relativi alle domande di assegno di inclusione presentate dal 18 dicembre al 7 gennaio (e comunque entro il mese di gennaio 2024). Lo comunica l'Istituto in una nota. Si ricorda che per poter accedere al beneficio è necessario presentare la domanda di Adi, effettuare l’iscrizione al sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa (Siisl) e sottoscrivere il patto di attivazione digitale del nucleo familiare.

In caso di sottoscrizione tardiva del pad l'Inps spiega che ''il riconoscimento del beneficio decorrerà dal mese successivo a quello di sottoscrizione del pad stesso''. L’Istituto ha previsto una campagna di comunicazione per sollecitare i richiedenti la misura per i quali non risulti sottoscritto un patto di attivazione.