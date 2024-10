Assemblea Assolombarda, Spada (Assolombarda): “Lombardia come modello da seguire”

“In questi anni tutto il Paese ha performato molto bene, ma la Lombardia un pezzettino meglio delle altre. Siamo un modello vincente che ha investito molto in tecnologie e sostenibilità. L’obiettivo è stato quello di proporre il modello Lombardo da copiare in Europa”. Così Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, commenta quanto emerso dall’Assemblea 2024 dell'associazione degli industriali della città metropolitana di Milano e delle province di Lodi, Monza e Brianza e Pavia. Il titolo dell’assemblea di quest’anno è stato “L’Impresa che è in noi”.