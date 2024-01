Aste online, Filizola (Catawiki): “Lusso discreto, design extra large e oro massiccio tra i temi del 2024”

“Per quanto riguarda la moda predomineranno gli oggetti sobri e un lusso più discreto, per l'arte e il design prevediamo, invece, un rinnovato interesse per oggetti dai colori audaci e dalle dimensioni extra large. Grande interesse anche per l’oro massiccio, visto come un investimento stabile”. Lo ha detto Stefania Filizola, Director di Catawiki, a margine della presentazione alla stampa della ‘Guida su cosa acquistare (e perchè) nel 2024’, redatta dalla giornalista del New York Times Nina Siegal grazie al contributo dei 300 esperti di Catawiki. Nella Guida, presentata a Milano negli spazi di Corso Como 10, sono elencati i sette temi e i 51 oggetti da tenere d’occhio quest’anno.