Atelier Vm, in primo sem. business +25%, cresce export

È il principio di un anno di successi per Atelier Vm, il marchio di gioielleria fondato da Marta Caffarelli e Viola Naj Oleari - che nel 2014 ha dato vita a L’Essenziale, il primo bracciale d’oro saldato direttamente al polso di chi lo indossa - grazie a una spinta delle vendite globale che ha portato il brand ad un incremento del business del 25% nel primo semestre del 2023, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La crescita è avvenuta nel mercato interno, in cui il marchio gode di un successo già consolidato negli anni, di una sempre crescente richiesta dei suoi pezzi unici e del forte afflusso nel centrale flagship store milanese di via Cesare Corrrenti ma anche all’estero, dove l'export è in crescita anche grazie all apertura di un nuovo spazio permanente da Le Bon Marche, raddoppiando la superficie di vendita.

Oltre alla Francia, la gioielleria di Atelier Vm è altresì rappresentata da oltre cinque anni anche da Liberty a Londra, che contribuisce al posizionamento del marchio tra le prime posizioni nel ranking delle gioiellerie presenti nei due shopping mall, per crescita e resa a metri quadrati; e non da ultimo, il brand si prepara ad inaugurare un temporary shop a Milano - al primo piano della stazione Centrale - che dal 3 novembre 2023 all’11 marzo 2024 ospiterà la collezione L’Essenziale, con due inedite versioni, e dunque il servizio di saldatura al polso del proprio gioiello, oltre che una selezione di altri preziosi e charms.

L’andamento di Atelier Vm, dunque, sarebbe perfettamente in linea con le analisi condotte da Altagamma e dalla società di consulenza Bain & Company, che riportano stime di crescita del comparto del 10% rispetto al 2022, trainate da un sempre maggiore investimento dei consumatori nei prodotti alti di gamma, brandizzati ed iconici. "Atelier Vm - commenta l’ad Marco Bini - ha registrato una crescita che conferma la performance dello scorso anno, in cui la progressione si è attestata nei dodici mesi con un double digit. L’incremento delle vendite ha trovato luogo anche sull’e-commerce, che continua a progredire". Nel secondo semestre del 2023 l’obiettivo sarà quello di dare spazio ai suoi nuovi piani di espansione e di superare quota 10 milioni di euro di fatturato nonché di inaugurare due nuovi punti vendita a Milano, cuore pulsante del brand, e Verona. Novità anche dal punto di vista dell’ampliamento delle categorie merceologiche, con il lancio di nuovi prodotti tra cui charms e bracciali della collezione iconica L’Essenziale, il primo ed autentico gioiello saldato.