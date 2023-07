Auto, Vavassori (Anfia): "Automotive elemento importante per futuro e sviluppo Europa"

"L’automotive, inserita nel più ampio tema della mobilità e della sua evoluzione, rappresenta senza dubbio un elemento importante del futuro della nostra Europa, per i suoi cittadini, per le sue imprese, per la sua sicurezza e sviluppo". Lo ha detto Roberto Vavassori, nuovo presidente dell'Anfia, durante il suo intervento all'assemblea dell'associazione.

Un settore che, ha ricordato, rappresenta "l'8% del Pil europeo, l’11% degli occupati in Europa, un terzo del totale privato di investimenti annui in R&S. E, aggiungo, entrate fiscali per oltre 400miliardi di euro, oltre 75 dei quali generate in Italia. Noi oggi ci sentiamo quindi responsabili per la nostra parte dell’ulteriore costruzione e sviluppo del grande progetto europeo, anche capaci di critica costruttiva dove utile e necessario".