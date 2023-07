Autogrill, in aeroporto Palermo nuovo concept casual dining dello chef stellato Ciccio Sultano

Autogrill consolida la propria presenza in uno dei principali scali aeroportuali meridionali, l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, inaugurando un nuovo format di casual dining e street food all’interno della sua Food Hall in area air side. Si tratta del ristorante I Banchi, ideato dallo chef stellato Ciccio Sultano, che si ispira alla cucina tradizionale siciliana e che arricchisce l’offerta gastronomica di Autogrill, già presente nello scalo palermitano con Spinnato, punto di riferimento per la pasticceria palermitana, e con Wascoffee Lab, format di caffetteria moderna ideato da Autogrill e caratterizzato da design e arredi realizzati con “Wascoffee”, materiale 100% naturale ottenuto da fondi di caffè riciclati.

“Consolidiamo ulteriormente la nostra presenza all’interno dell’aeroporto di Palermo, rispondendo a un’esigenza ben precisa, quella di coniugare la vocazione internazionale dell’aeroporto con la nostra attenzione al territorio e alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico locale”, ha commentato Luca D’Alba, General Manager di Autogrill Italia. “Abbiamo infatti selezionato brand locali di grande notorietà ed eccellenze culinarie siciliane per offrire ai passeggeri in transito una grande varietà di piatti tipici della tradizione”.

La Food Hall verrà ampliata ulteriormente con altri format che inaugureranno verso la fine dell’anno.

I nuovi concept:

I Banchi - “Cucina educata”, così il celebre chef Ciccio Sultano, due stelle Michelin con il suo ristorante “Duomo” a Ragusa Ibla, definisce la proposta gastronomica de I Banchi. Nel punto vendita i piatti della tradizione sono rivisitati in chiave moderna ed eseguiti con cura, con materie prime di alta qualità: i viaggiatori potranno godere di un mix di street food, fine dining e grandi classici della cucina siciliana, da gustare in un ambiente ricercato e moderno.

Wascoffee Lab - Wascoffee Lab è il format di caffetteria moderna ideato da Autogrill che si fonda su tre pilastri: sostenibilità, innovazione e amore per il caffè. Il punto vendita, che offre ai viaggiatori un’ampia scelta di prodotti da forno, modern bakery e club sandwich, è un vero e proprio laboratorio dell’innovazione: design e arredi sono infatti realizzati con “Wascoffee”, materiale 100% naturale creato da Autogrill, ottenuto da fondi di caffè riciclati.

Spinnato - Spinnato, dal 1860, è un luogo d’incontro entrato a far parte negli anni del patrimonio della tradizione gastronomica palermitana. Al Politeama, nel cuore del capoluogo, il caffè offre le migliori specialità della pasticceria siciliana: dai cannoli alle cassate, dai dolci di mandorla ai biscotti, fino alle inconfondibili specialità della rosticceria che invitano i viaggiatori a fermarsi per un pranzo leggero e veloce, per una ricca colazione o un aperitivo. Un concept che celebra il territorio siciliano dove i viaggiatori che lasciano la Sicilia possono trovare un dolce ricordo da portare con sé.