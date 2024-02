Automotive, ass. Guidesi: “A Commissione chiederemo neutralità tecnologica e confronto”

“Alla prossima Commissione europea chiederemo realismo, libertà d’azione per i territori, neutralità tecnologica e confronto continuo. Siamo profondamente convinti che la libertà d’azione ci consentirà di raggiungere gli obiettivi ambientali in anticipo rispetto alle scadenze indicate dall’Europa”. Queste le parole di Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, parlando ai microfoni dell'Adnkronos delle richieste che la Lombardia avanzerà quando, a partire dal 1° gennaio 2025, sarà a guida dell’Alleanza europea delle regioni dell’Automotive.