“Al 2035 il motore elettrico sarà il motore principale, perché è più facile da fare. Non è logico che la politica fissi il vincolo alla tecnologia” sono le parole di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica intervenuto oggi a Venezia all'Hydrogen Forum 2024 The Mediterranean Forum on Hydrogen.