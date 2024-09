Era il 21 settembre 1924 quando Re Vittorio Emanuele III tagliò il nastro per l’inaugurazione della A8 Milano-Varese, oggi gestita dal Gruppo Autostrade per l’Italia (Aspi). Un’infrastruttura fortemente voluta dall’ingegnere, imprenditore e costruttore milanese, Pietro Puricelli. Anche grazie a lui, dopo 100 anni possiamo dire che quello fu l’inizio del futuro per il nostro Paese.