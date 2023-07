Avicoltura: De Castro (Parlamento europeo): “Grazie a produttori riduzione uso antibiotici del 40%”

“Noi abbiamo ridotto l’uso degli antibiotici in modo volontario, grazie all’impegno di tutti i produttori del 40% in Italia, senza obblighi di natura europea”. Lo ha affermato Paolo De Castro, membro della Commissione Agricola del Parlamento europeo, in occasione dell’assemblea dell’associazione nazionale delle carni bianche italiane, tenutasi a Roma, che conta 64 mila addetti, con una produzione di 1,22 milioni di tonnellate di carne avicola (-11,2%) e 11,8 miliardi di uova, per un fatturato di 7,4 miliardi.