Le azioni di risparmio nascono negli anni ‘70 come strumento di investimento capace di avvicinare il risparmiatore italiano al mercato dei capitali, garantendogli maggiori tutele rispetto alle azioni ordinarie. Fondamentale nel settore delle azioni di risparmio è il ruolo del rappresentante comune, che ha il compito di portare alle aziende la voce degli azionisti di risparmio, che non hanno diritto di voto in assemblea, come spiega Stella D’Atri, rappresentante comune WeBuild.