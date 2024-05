B7, al centro del summit il rapporto tra imprese e politica a fronte delle sfide globali

Si è tenuto all’Auditorium della Tecnica a Roma l’evento centrale del B7 Italy 2024 Leading the Transitions Together, l'Engagement Group del G7 presieduto da Confindustria e guidato da Emma Marcegaglia, di cui Deloitte Italia è l'unico Knowledge Partner. Al centro degli incontri l’importanza della collaborazione tra i Paesi del G7 per guidare le molteplici transizioni in corso: l’obiettivo è quello di aumentare la competitività delle imprese e promuovere una crescita sostenibile nel lungo periodo, incentivando investimenti e partenariati pubblico-privato.