Baccini: "Così Fiumicino continua a crescere dimostrando di non essere una dependance dell’aeroporto"

Baccini: “Il porto commerciale rappresenta un’altra tappa della crescita costante di Fiumicino come città. Eravamo considerati come una dependance dell’aeroporto di Fiumicino ma stiamo dimostrando di essere molto di più tra BluEconomy e Green Economy. Grazie all’impegno di Ministero dei Trasporti e Autorità Portuale e della nostra città, metteremo in sicurezza tutta la flotta dei pescherecci e parte della cantieristica. Un work in progress molto importante. Stiamo sistemando tutti i problemi del demanio marittimo e abitativo. Fiumicino conta 24 chilometri di costa, siamo quasi 90.000 persone, insomma una città in pieno sviluppo e sono contento di aver ricevuto tante personalità importanti nella città che rappresento”

Ha spiegato Mario Baccini, Sindaco di Fiumicino al termine della presentazione del progetto per la realizzazione del nuovo porto commerciale di Fiumicino