Banca d'Italia, il sistema di valutazione del merito di credito delle imprese

La Banca d’Italia ha presentato oggi presso la Sede di Venezia il proprio sistema interno di valutazione del merito di credito delle imprese. Esso fornisce un rating utile a valutare l’idoneità dei prestiti che le banche presentano in garanzia del finanziamento della banca centrale. I prestiti idonei valutati dal sistema valgono circa 50 miliardi di euro e riguardano 53 banche italiane. Pier Luigi Ruggiero, Direttore della Sede, ha illustrato l’organizzazione del sistema di rating della Banca d’Italia, che dal 2022 si avvale della collaborazione di sette divisioni di analisti aziendali costituite presso le filiali della Banca. Come è stato spiegato da Antonio Scalia, responsabile del Servizio Gestione rischi finanziari, il sistema di rating viene ora esteso per integrare i rischi climatici e legati alla sostenibilità aziendale. Nei prossimi anni la rendicontazione su questi aspetti sarà obbligatoria per le imprese grandi e quotate in base alla Direttiva europea sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale (Corporate Sustainability Reporting Diective, CSRD). Restano fuori dal perimetro della CSRD le imprese medie e piccole, particolarmente diffuse nel nostro paese.

È stato osservato che queste imprese avranno migliori opportunità economiche e di accesso al credito se svilupperanno propri metodi di valutazione dei rischi climatici e un piano di transizione energetica, fornendo una informativa pubblica nello spirito della CSRD. La testimonianza di Tomaso Carraro, Vice Presidente dell’omonima multinazionale della meccanica e Chief CSR Officer, ha confermato il grande impegno del suo gruppo sui temi della sostenibilità e gli importanti progressi conseguiti negli anni recenti. Massimo Slaviero, amministratore delegato di Unifarco, ha portato l’esperienza di una impresa in forte sviluppo nel settore dei prodotti cosmetici, dermatologici e nutraceutici. Ispirandosi alla natura del territorio di origine, ha descritto la riduzione delle emissioni carboniche conseguita mediante la revisione dei processi produttivi, che ha portato tra l’altro alla diffusione dei materiali di riciclo. La tappa di Venezia del Viaggio con la Banca d’Italia prosegue domani con l’appuntamento su “Sostenibilità, transizione verde e territori” presso il teatro Goldoni alle ore 15.00.