Banca d'Italia in viaggio a Cagliari, il programma: dati e informazione al servizio del cittadino

Nell’ambito dell’ottava tappa di “In Viaggio con la Banca d’Italia – Cultura finanziaria, Persone, Istituzioni” sarà presentato, per la prima volta, un evento che metterà in relazione i dati e l’analisi economica con l’informazione di settore, e il modo in cui si forma l’opinione pubblica su questi argomenti. L’appuntamento è fissato per le 16 del 17 ottobre presso i locali della Banca d’Italia in largo Carlo Felice, 13.

Primo passo, lotta alla disinformazione – I recenti rapporti dell’Unione Europea e il rapporto indipendente della Trust Lab segnalano gli sforzi condotti dalle piattaforme social di contenere o eliminare le fake news dalle pagine dei loro utenti. L’Italia è la maglia nera dell’Europa, con il più alto numero di contenuti eliminati dalle piattaforme, e conseguentemente con il più alto numero di contenuti fuorvianti, o palesemente falsi in circolazione. Proprio per questo è indispensabile operare a un rafforzamento degli strumenti a cui i singoli cittadini possono affidarsi per discernere la qualità delle informazioni a cui sono quotidianamente sottoposti. La Banca d’Italia, con il suo impegno nella raccolta di dati e l’elaborazione di analisi economiche è consapevole che l’innalzamento della cultura finanziaria dei cittadini sia il primo argine contro la disinformazione.

Operare sul sistema immunitario – Molti sono gli attori che si propongono di spiegare l’economia, di raccontare le falle del sistema finanziario con l’obiettivo di proporre investimenti, di mediare nella destinazione dei risparmi dei singoli. Talvolta si incappa in analisi economiche falsate, che cercano di giustificare decisioni prese da agenti economici o soggetti politici. Sono argomenti su cui non è facile costruire una propria, fondata, opinione e la selezione delle fonti è il primo passo per rafforzare il proprio sistema immunitario contro la disinformazione. Ma l’onere non può ricadere solo sulle spalle dei cittadini. Tutto il sistema dell’informazione economica deve impegnarsi a fornire dati, analisi e informazioni in modo chiaro, semplice, alla portata di tutti. Solo così – in una costante sinergia tra enti di ricerca e soggetti responsabili della diffusione delle informazioni di qualità – si può davvero porre le basi per un cambio di paradigma.

La tavola rotonda – Scandito da un costante dialogo con il pubblico, che orienterà la discussione partecipando alla pari degli ospiti presenti all’evento, si dipanerà un dialogo tra enti e Istituzioni che operano per una corretta informazione economica e il mondo del giornalismo. Saranno presenti Vittorio Pelligra – Professore di Politica Economica dell’Università degli Studi di Cagliari, Francesca Spada del Servizio Statistica regionale di Sardegna Statistiche, Giuseppe Deiana, giornalista de l’Unione Sarda, Rosario Maria Ballatore per la Sede di Cagliari della Banca d’Italia; i fili del discorso e gli stimoli da parte del pubblico saranno guidati da Paola Ansuini del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d’Italia.