Banca Generali, Mossa: "Nessuna operazione straordinaria sul tavolo"

Banca Generali non ha in programma operazioni straordinarie o M&A. Lo assicura Gian Maria Mossa, amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali, rispondendo alle domande dei cronisti durante la conferenza stampa di presentazione del progetto BG4SDGs - Time to Change, a Milano. “Non ci sono operazioni sul tavolo -dice- Siamo tutti impegnati sugli obiettivi del nostro piano. Di questi, ne abbiamo sostanzialmente tre e tutti e tre sono o in linea o sopra i target, in particolare la capacità di generare utile ricorrente, che è ben al di sopra del target che abbiamo dato, continuiamo a remunerare gli azionisti”. Quindi aggiunge: “Sono fiducioso che nella seconda parte dell’anno avremo una accelerazione sui numeri”.