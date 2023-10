Si è tenuta a Milano, presso Palazzo Castiglioni, la tavola rotonda ‘Consulenza ad alto valore aggiunto: i modelli più innovativi per rispondere alle esigenze dei clienti in un contesto di grande complessità’, in occasione dell’Advisory forum ‘Catturare il futuro: nuovi trend, sfide e opportunità, nell'evoluzione della consulenza finanziaria, del private banking e del wealth management’, organizzato da Professione finanza.