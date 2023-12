Banche fallite, ulteriore 10% dal Fir agli azionisti non arriva. Bankitalia conferma: "Bonifici partiti"

C’è un nuovo e positivo passo avanti nella vicenda del pagamento dell’ulteriore 10% di indennizzo del Fir destinato agli azionisti, che già avevano ricevuto i rimborsi per le perdite dovute alla liquidazione, negli anni scorsi, di Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e le loro controllate.

Lo scorso 23 novembre Sestino Giacomoni, presidente della Consap, la società che gestisce la piattaforma del Fir, incontrando le associazioni dei risparmiatori aveva annunciato che i bonifici che sarebbero stati effettuati, tramite la Banca d’Italia, ai risparmiatori aventi diritto dell’aumento del 10% sarebbero stati complessivamente 125mila. I primi 65mila, si era appreso in quell’occasione, sarebbero stati autorizzati il 29 novembre. Due giorni dopo, venerdì 1 dicembre, l’associazione Ezzelino III da Onara, assieme ad altre diciassette che rappresentano i risparmiatori di tutta Italia, ha inviato un sollecito alla Banca d’Italia, indirizzato via email direttamente al governatore Fabio Panetta per chiedere “una verifica tempestiva e un immediato riscontro circa lo stato” di questi 65mila “in corso di esecuzione”. La preoccupazione, spiega all’Adnkronos il presidente dell’associazione, Patrizio Miatello, "è nata dal fatto che dopo due giorni risultavano giunti a destinazione solamente due bonifici”. La risposta da via Nazionale è arrivata lo stesso giorno, in serata, e ha confermato quanto era stato annunciato dalla Consap: "I pagamenti che il nostro istituto cura in qualità di Tesoriere dello Stato, su mandato dell’amministrazione statale, sono correttamente eseguiti secondo la data di regolamento disposta dall’ordinante", si legge nell’email di risposta a quella delle 18 associazioni.

"Banca d’Italia è stata correttissima. Noi - spiega Miatello - veniamo continuamente sollecitati dai risparmiatori che attendono questo bonifico come una manna dal cielo, per cui dobbiamo fare pressione. Sapevamo che ci stanno lavorando ma avere una conferma da via Nazionale ci tranquillizza, per cui ci attendiamo bonifici di massa già da lunedì o martedì", conclude.