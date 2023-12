Una nomina tutt'altro che scontata. Il Governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, ha scelto una donna, esterna alla banca centrale, per la carica di Vice direttore generale: Chiara Scotti. Viene dalla Fed, dove ricopre il ruolo di Senior Vice President e Director of Research della Federal Reserve Bank di Dallas, e raggiunge nel Direttorio 'in quota rosa' Alessandra Perrazzelli, nominata da Ignazio Visco dopo un'esperienza tutta maturata nel settore privato, in Barclays e Intesa Sp.

Chi si aspettava una nomina interna è rimasto sorpreso. I tre candidati più accreditati nelle ultime settimane erano soprattutto Gian Luca Trequattrini e Sergio Nicoletti Altimari, e chi si spingeva a ipotizzare il nome di una donna faceva quello di Magda Bianco. La scelta di Panetta è invece un segnale di continuità nel segno del rinnovamento della Banca, che scommette allo stesso tempo sulla competenza, con una netta inclinazione internazionale, sulla parità di genere, e sulla valorizzazione di talenti cresciuti all'estero.

Chiara Scotti ha maturato nel corso della carriera un’ampia esperienza, in particolare in materia di politica monetaria, comunicazione delle banche centrali, macroeconomia e finanza empirica, stabilità finanziaria, pagamenti e asset digitali. Tutte specializzazioni che la rendono una scelta particolarmente significativa e che caratterizzeranno il suo nuovo impegno nella banca centrale italiana.

Le informazioni che arrivano dal Cv di Chiara Scotti sono un biglietto da visita importante. Prima dell’incarico presso la Federal Reserve di Dallas, ha ricoperto diversi ruoli presso il Board of Governors della Federal Reserve di Washington D.C.: advisor del vice Presidente della Federal Reserve e di altri componenti del Board, membro del Direttivo della Divisione di Stabilità Finanziaria, economista presso la Divisione di Finanza Internazionale. Donna, esterna a Via Nazionale, e anche un talento che si è formato fuori dall'Italia e che ora rientra con un incarico di prestigio. Dopo la laurea all’Università Bocconi di Milano, ha conseguito un Master e un Dottorato di Ricerca in Economia presso la University of Pennsylvania.

La nomina è arrivata dal Consiglio Superiore, su indicazione del Governatore, e deve ora essere approvata con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Consiglio dei Ministri. (Di Fabio Insenga)