Barachini incontra il direttore del People’s Daily della Cina

Oggi il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, accompagnato dal Capo del Dipartimento Luigi Fiorentino e dalla consulente strategica Claudia Sartori ha ricevuto nella sede, il Direttore del People’s Daily della Cina, Yu Shaoliang, insieme al suo staff, e alla Ministra plenipotenziaria dell’ambasciata cinese Zheng Xuan. Un’occasione gradita di confronto sui temi dell’informazione e delle nuove sfide globali legate alle nuove tecnologie.

Durante l’incontro sono emerse valutazioni comuni sulla necessità di una costante analisi delle modalità di applicazione dell’intelligenza artificiale in ambito editoriale fra rischi e opportunità, anche in funzione del pericolo ‘fake news’. Così come è stata comune la volontà di proseguire il confronto avviato oggi, attraverso uno scambio di vedute sulla trasformazione dei media tradizionali e la corsa dei media digitali.

Condividendo l’intento di comprendere più a fondo i reciproci sistemi di informazione, oltre che la rapida evoluzione in corso, il Sottosegretario Alberto Barachini e il Direttore del People’s Daily Yu Shaoliang hanno anche posto l’accento sull’importanza di un dialogo fra i due Paesi e i loro popoli.