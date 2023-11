Baroni (Ad McDonald’s): “Impatto dell’azienda di 1,9 miliardi di euro nel 2022”

“L’impatto di McDonald's sul sistema paese in termini di valore condiviso, è stato nel 2022 di ben 1,9 miliardi di euro, pari allo 0,1% del prodotto interno lordo italiano ed è un valore assolutamente in crescita del 35% rispetto al pre pandemia al 2019 . Inoltre, sempre nel 2022 il totale degli impiegati di McDonald's in Italia ammontava a ben 32.000 persone. Anche questo è in forte crescita e non solo, abbiamo piani di occupare altre 12.000 persone entro il 2025”. Così l’Amministratore delegato di McDonald’s Italia Dario Baroni a margine della presentazione dell’ultima analisi condotta dall’Istituto Althesys “Condividere Valore” e presentata presso Palazzo Ripetta a Roma.