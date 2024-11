La Banca centrale europea deve tagliare i tassi fino a riportarli a neutralità. Così il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, in un incontro a Milano alla Bocconi. "Dobbiamo normalizzare la nostra posizione di politica monetaria e spostarci in territorio neutrale - o addirittura espansivo, se necessario", sottolinea. "Con un'inflazione vicina all'obiettivo e una domanda interna stagnante, le condizioni monetarie restrittive non sono più necessarie. Nella fase attuale dovremmo concentrarci maggiormente sulla lentezza dell'economia reale: senza una ripresa sostenuta, l'inflazione rischia di essere spinta ben al di sotto dell'obiettivo, aprendo uno scenario che sarebbe difficile da contrastare per la politica monetaria e che quindi andrebbe evitato".

"Dopo un lungo viaggio in terrae incognitae, l'economia dell'area dell'euro è tornata a condizioni più normali - dice Panetta - Gli shock di offerta degli ultimi anni sono stati assorbiti, la volatilità dell'inflazione è diminuita e l'inflazione è vicina all'obiettivo".