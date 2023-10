“L’innovazione nel campo della bellezza ci proietta in un nuovo mondo e ci permette di esplorare frontiere mai raggiunte finora”. Lo ha detto Guive Balooch, Global managing Director augmented beauty & open innovation di L’Oréal, in occasione di ‘Beauty Tech Day’, l’evento organizzato da StartupItalia e sponsored by L’Oréal Italia, durante il quale è stato possibile conoscere le nuove tecnologie che cambieranno il futuro della bellezza.