Gasolio in modalità self service scende in media nazionale sotto quota 1,7 euro/litro, verde self service a 1,849 euro/litro

Mentre sono ancora in lieve rialzo le quotazioni dei prodotti raffinati, sono invece in forte calo i prezzi dei carburanti alla pompa, con il gasolio in modalità self service che scende in media nazionale sotto quota 1,7 euro/litro per la prima volta dal 12 luglio 2023.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,849 euro/litro (-7 millesimi, compagnie 1,853, pompe bianche 1,842), diesel self service a 1,698 euro/litro (-6, compagnie 1,701, pompe bianche 1,692). Benzina servito a 1,992 euro/litro (-6, compagnie 2,032, pompe bianche 1,911), diesel servito a 1,842 euro/litro (-6, compagnie 1,883, pompe bianche 1,761). Gpl servito a 0,708 euro/litro (-1, compagnie 0,718, pompe bianche 0,697), metano servito a 1,326 euro/kg (+2, compagnie 1,343, pompe bianche 1,311), Gnl 1,208 euro/kg (+3, compagnie 1,211 euro/kg, pompe bianche 1,206 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,939 euro/litro (servito 2,204), gasolio self service 1,810 euro/litro (servito 2,082), Gpl 0,843 euro/litro, metano 1,446 euro/kg, Gnl 1,242 euro/kg.