Tornano in esposizione i cartelli dei prezzi medi per benzina, diesel e carburanti voluti dal Mimit. Il Consiglio di Stato ha infatti accolto il ricorso del ministero delle Imprese contro la decisione del Tar che aveva sospeso il decreto del dicastero che impone ai gestori di esporre i cartelli sui prezzi medi dei carburanti. "Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) - si legge nel testo del dispositivo - accoglie l'istanza cautelare" e, "sospende l'esecutività della sentenza impugnata". L'udienza pubblica è stata fissata per l'8 febbraio prossimo.

"Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso presentato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha disposto la sospensione degli effetti della recente sentenza del Tar del Lazio, ripristinando l'obbligo di comunicazione del prezzo medio da parte degli esercenti, una misura che prosegue quindi con le modalità già determinate, in piena continuità ed efficacia", sottolinea quindi il Mimit in una nota.

"L’esposizione del cartello sul prezzo medio dei carburanti in questi mesi - sottolinea il Mimit - ha riscontrato piena efficacia, come dimostrano la sensibile riduzione del margine di distribuzione in Italia, per la prima volta minore a quello degli altri grandi paesi europei e di un terzo inferiore a quello dello scorso anno, e la progressiva contrazione dei prezzi alla pompa dei carburanti, particolarmente intensa per la benzina che in due mesi ha visto i prezzi diminuire di circa 20 centesimi al litro, arrivando a toccare stamattina il valore medio nazionale più basso dell’anno sulla rete stradale di 1,802 €/litro. Il Mimit ringrazia anche i gestori delle stazioni di rifornimento che in questa fase di incertezza hanno comunque applicato la norma sospesa dal Tar del Lazio, garantendo così la piena efficacia della strumento".

I prezzi dei carburanti oggi

Si riprende intanto a scendere sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi anche ieri in calo, arrivano nuovi tagli sui prezzi raccomandati di benzina e diesel (Eni -2 centesimi sui due carburanti). In attesa di assorbire gli ultimi movimenti, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa mostrano solo piccole oscillazioni al ribasso sul self service.

Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 30 novembre, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self aggiorna ancora, per 1 millesimo, il minimo dell’anno portandosi a 1,808 euro/litro (1,809 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,796 e 1,817 euro/litro (no logo 1,807). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,784 euro/litro (contro 1,786), con i diversi marchi tra 1,773 e 1,794 euro/litro (no logo 1,781).

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è fermo a 1,952 euro/litro , con gli impianti colorati con prezzi tra 1,886 e 2,021 euro/litro (no logo 1,864). La media del diesel servito rimane a 1,928 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,863 e 1,998 euro/litro (no logo 1,836). I prezzi medi praticati del Gpl si collocano tra 0,726 e 0,747 euro/litro (no logo 0,713). Infine, i prezzi medi del metano auto si posizionano tra 1,427 e 1,559 (no logo 1,464).