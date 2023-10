BiBanca, dall'impegno su biodiversità assieme a 3Bee nasce Oasi di Dots

In linea con gli obiettivi Esg di Bibanca, l’app di banking online Dots ha deciso di impegnarsi attivamente nella salvaguardia degli insetti impollinatori dando vita a un progetto digitale, tangibile e misurabile insieme a 3Bee (3bee.com), la Climate Tech Company punto di riferimento nella tutela della Biodiversità tramite la tecnologia. Lo annuncia una nota dell'istituto del gruppo Bper.

Gli insetti impollinatori, si legge, sono responsabili di circa il 75% delle colture mondiali: il loro ruolo è fondamentale per la riproduzione di diverse specie vegetali. Tuttavia, gli impollinatori sono sempre più in pericolo a causa della perdita di habitat, delle conseguenze del cambiamento climatico e di altre molteplici minacce. Senza di loro - e senza il loro prezioso lavoro di impollinazione - l’equilibrio degli ecosistemi del nostro pianeta, e di conseguenza quello umano, sarebbe gravemente compromesso.

Dots, da sempre attenta all’Ambiente, conferma dunque la sua natura digitale e la sua attenzione alla sostenibilità supportando lo sviluppo di soluzioni per la tutela della Biodiversità di 3Bee: nasce così a Loiri Porto San Paolo (SS) l’Oasi di Dots (3bee.com/owner/dots-team), costituita da un alveare di biomonitoraggio dotato di tecnologia 3Bee Hive-Tech. Si tratta di un sistema IoT che, applicato a un'arnia, raccoglie informazioni biometriche della colonia di api e analizza la qualità dell'ambiente. Il dispositivo raccoglie tutti i dati rilevanti sulla colonia (peso, temperatura, umidità, intensità sonora) che vengono poi analizzati tramite intelligenza artificiale per determinare la salute dell'alveare e dell'ambiente che lo circonda. Questa soluzione permette di monitorare i parametri ambientali utili ad analizzare la Biodiversità circostante e la salute degli impollinatori, ma anche di contribuire a osservare lo stato di salute in modo statistico di oltre 300.000 api.

“Abbiamo scelto di creare la nostra Oasi della Biodiversità partendo dalla Sardegna, regione in cui si trova headquarter di Bibanca, – dichiara il direttore generale Diego Rossi - dando un piccolo contributo concreto nella tutela e rigenerazione della Biodiversità locale. La scelta di 3Bee come partner scientifico per la tutela della Biodiversità – continua Rossi - è infatti parte integrante della nostra visione e del nostro impegno nell’operare in modo sostenibile e rispettoso dell'ambiente”. Sulla pagina web dell’Oasi (3bee.com/owner/dots-team) è possibile consultare la mappa e monitorare i risultati d’impatto ambientale ottenuti grazie al progetto, che si inserisce all’interno di un percorso di sostenibilità più ampio e strutturato di Bibanca.

“Il progetto con Dots – commenta Davide Briganti, Responsabile del progetto in qualità di Key Impact Account di 3Bee - andrà a generare un impatto positivo sulla Biodiversità locale grazie alla tecnologia. Inoltre, l’Oasi della Biodiversità di Dots darà un importante contributo al più grande progetto di studio e ricerca su api, insetti impollinatori e Biodiversità”.

Il progetto di tutela della Biodiversità in Sardegna non finisce qui: sempre dalla pagina web dell’Oasi di Dots si potranno adottare ulteriori parti di alveare per monitorarne lo sviluppo o alberi nettariferi per consentire la rigenerazione di pascolo per gli insetti impollinatori in Italia. “La perdita di Biodiversità è ormai un'emergenza che non può più essere ignorata; noi di Dots ci impegniamo a fare la nostra parte con questo progetto non solo contribuendo con la creazione di un’Oasi, ma anche facendoci parte attiva nella creazione di iniziative volte a sensibilizzare colleghi, clienti e stakeholder” – conclude Francesco Brandani, Team Leader di Dots .