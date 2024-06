Binaghi (Fit): "Passione per il tennis tocca milioni di persone"

"La passione per il tennis tocca non solo i milioni di persone che attualmente praticano questo sport ma anche coloro, e sono diversi milioni, che seguono in televisione i risultati dei nostri ragazzi, superando addirittura la nazionale di calcio”. Sono le parole di Angelo Binaghi, presidente della FIT - Federazione Italiana Tennis, a margine della conferenza stampa “Una partnership vincente: buddy è official banking partner della Coppa Davis”. La nuova partnership tra buddy di Unicredit, gruppo bancario paneuropeo, e la Federazione internazionale tennis (ITF) sarà attiva dal 2024, un anno epico per il tennis italiano, fino alla fine del 2026.