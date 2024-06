“Le biotecnologie sono tecnologie abilitanti che possono essere utilizzate per l’ambiente, per la salute, per l’agricoltura e per l’industria. Dobbiamo fare sistema per essere competitivi come Paese”. Lo ha detto il presidente di Federchimica Assobiotec, Fabrizio Greco, a margine del convegno ‘Competitività, il nodo della ricerca, il ruolo dell’impresa’, organizzato in occasione dell’assemblea di Assobiotec tenutasi a Roma.