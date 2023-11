Si avvicina il Black Friday 2023. Venerdì 24 novembre è la data designata per approfittare di ottime offerte e acquistare prodotti a prezzi scontati. Ma cosa compreranno gli italiani? Secondo una nuova ricerca di American Express realizzata da Nielsen sui comportamenti, le aspettative e le tendenze di acquisto per l'ultimo venerdì di novembre, mentre il 55% degli italiani prevede di fare acquisti nei settori fashion e cosmetici, il 63% di questi è pronto a spendere fino a 250 euro per il solo settore moda.

L’indagine è stata condotta su un campione di 1.000 individui rappresentati della popolazione italiana per età, genere ed area geografica. Moda e cosmetici sono tra le categorie merceologiche più popolari, insieme all'elettronica (59%) e agli elettrodomestici (43%).

Ma cosa compreranno effettivamente gli italiani durante il Black Friday quando si tratta di fashion e beauty? Il 76% prevede di acquistare capi d’abbigliamento, seguiti dalle scarpe per il 73%. Terza posizione per i prodotti di make-up e profumi (53%). Solo il 18% degli intervistati sa esattamente quale brand o prodotto acquistare, il 66% confronterà i prezzi di un paniere di marche che ha in mente.

Piotr Pogorzelski, vice president & general manager, global merchant services, American Express ha commentato: “Come American Express siamo impegnati a supportare un numero sempre maggiore di commercianti a evolvere e a crescere. Iniziative come le Offerte Amex incentivano i titolari di carta a spendere negli esercizi commerciali aderenti, mettendo al contempo in contatto i Titolari con commercianti eccellenti vicini alle loro esigenze e alle loro passioni. Abbiamo pensato ad alcune Amex Offers speciali per i nostri Titolari che desiderano ottimizzare i loro acquisti proprio in occasione del Black Friday".

Secondo l’indagine svolta, la principale motivazione per gli acquisti di moda durante il Black Friday è il risparmio (63%), insieme all’assecondare passioni e desideri. Ma cresce d’importanza anche una nuova tendenza, che si sta consolidando negli ultimi anni: anticipare l'acquisto dei regali di Natale e risparmiare (56%). Per il 35% degli intervistati, il Black Friday rappresenta anche il momento in cui comprare qualcosa che altrimenti non ci si sarebbe potuto permettere (32%). Per quanto riguarda la scelta dei prodotti, il principale driver è la qualità percepita (71%), seguita dal brand (37%) e dal Made in Italy (36%).

Gli intervistati hanno dichiarato che in media prenderanno in considerazione dai 2 ai 4 canali di acquisto per il Black Friday. Per quelli che guardano agli acquisti di moda, il 35% lo farà attraverso siti di ecommerce specializzati in fashion e abbigliamento, il 33% lo farà attraverso siti di ecommerce generici. Gli acquisti in negozio non perdono però il loro fascino, e continuano a rivestire un ruolo importante per i consumatori: infatti, il 30% afferma che si recherà in un centro commerciale, mentre il 28% in un outlet. Per quanto riguarda la moda, poco meno del 50% di chi intende effettuare acquisti ha dichiarato di voler destinare tra 100 e 250 euro per capi d’abbigliamento, accessori e make-up. In tema di metodi di pagamento, il 32% utilizzerà la carta di credito (in modalità pin o contactless), ma anche le nuove forme di pagamento entrano in gioco: il 18% si affiderà infatti allo smartphone, grazie ai mobile wallet.

La ricerca evidenzia poi come l’online sia la principale fonte di ispirazione per gli acquisti, sia attraverso la pubblicità sui siti internet (51%), sia attraverso i social media (54%) Questi sono canali particolarmente influenti per la fascia 18-34 anni della popolazione (81%). Sempre in tema digital, gli influencer sono seguiti soprattutto nella fascia 25-34 anni (37%). La pubblicità sui mezzi tradizionali (tv, radio, stampa) continua comunque a rivestire un ruolo importante nell’influenzare le scelte dei consumatori (35%).

In occasione del Black Friday, American Express ha attivato promozioni esclusive nell'ambito di Amex Offers, il programma di offerte personalizzate, costruito in collaborazione con prestigiosi esercenti partner, e dedicato a tutti i Titolari di Carta American Express, accessibile tramite l'App Amex o sul sito web. Queste promozioni sono pensate in partnership con importanti brand operanti in diversi settori, tra cui moda e cosmesi, per offrire ai titolari di carta American Express sconti e offerte sugli acquisti quotidiani, online e in negozio.