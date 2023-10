Blackrock è un punto di riferimento per la finanza mondiale e la lettera annuale del Ceo Larry Fink continua a essere letta come una bussola dagli investitori. Anche per questo la notizia, circolata su X ma che per il momento si rivela una fake news, dell'approvazione della Sec di un Etf in Bitcoin di Blackrock ha fatto schizzare il prezzo della criptovaluta alla soglia dei 30.000 dollari. A disinnescare la corsa è stata la rettifica arrivata direttamente da Blackrock. "L'applicazione iShares Spot Bitcoin ETF è ancora all'esame della Sec", ha detto un portavoce del colosso finanziario al Wall Street Journal.

Cosa è successo, la notizia falsa di Cointelegraph

Il rumor sul via libera dell'Autorità americana è stato postato dal sito che si occupa di notizie sul mondo crypto Cointelegraph su X in mattinata, è stato rilanciato compulsivamente dalla comunità di addetti ai lavori e di frequentatori del mondo crypto, portando #blackrock in tendenza sul social network e scatenando la corsa all'acquisto di Bitcoin.

Cosa vuol dire la fiammata della quotazione di Bitcoin

La smentita non riguarda un via libera che probabilmente arriverà, ma riguarda la tempistica di un annuncio che, per la sua portata, deve essere gestita con cautela e accuratamente concordata tra Sec e Blackrock. Quello che è successo in queste ore è l'ennesima dimostrazione che un mercato particolarmente volatile come quello delle criptovalute può essere facilmente influenzato dalle informazioni non accuratamente verificate. Arriva anche un'altra indicazione. La fiammata della quotazione del Bitcoin dimostra come il nuovo asset di Blackrock non sia già dato per scontato dal mercato e come la diffusione di un'informazione così sensibile sia in grado di alterare il valore di Bitcoin.

Un errore che pesa, le scuse di Cointelegraph

A dimostrare quanto il tema sia sensibile, il tweet con cui Cointelegraph chiede scusa per la diffusioni di "informazioni non accurate". Non solo. Il sito comunica che "è in corso un'indagine interna" e che "l'esito dell'indagine sarà condiviso con il pubblico quando sarà conclusa, entro tre ore". Nel frattempo, come accade soprattutto in un mercato facilmente infiammabile come quello delle criptovalute, qualcuno si è arricchito e qualcun altro ha perso denaro.

Cos'è un ETF e perché la mossa di Blackrock è così importante

Ma cos'è un ETF? E' un veicolo di investimento che segue il valore di un asset sottostante. In particolare, un ETF Bitcoin espone gli investitori alla criptovaluta senza l’onere di acquistare e detenere fisicamente l’asset digitale. Cosa c'entra Blackrock? Il più grande asset manager al mondo, che gestisce 9 trilioni di dollari risparmio gestito, ha presentato la richiesta sull’ETF spot Bitcoin alla Sec il ​​15 giugno. Finora la Sec ha opposto una serie di rifiuti a richieste analoghe. (Di Fabio Insenga)