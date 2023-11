Blank Magic rivoluziona il mondo della magia con il Mazzo Campanella: un mazzo di carte molecolare che sfrutta i “misteri” della meccanica quantistica

In collaborazione con Startup Geeks

La meccanica quantistica, per le sue caratteristiche quasi “magiche”, da sempre affascina filosofi, scienziati e gli illusionisti. E oggi sta entrando nella cultura quotidiana, ispirando sempre più appassionati, con giochi ed effetti adatti a qualsiasi persona.

E quando la versatilità della scienza incontra la fantasia dell’illusionista, nasce la “magia aumentata”. Quella di Claudio Campanella fondatore di Blank Magic e della sua leggendaria esperienza nel settore dei casinò, con Casinos Advisory. La sua mente creativa ha portato alla creazione di oltre 80 effetti magici unici, almeno la metà sono realizzabili attraverso temi e teorie della meccanica quantistica. Possono essere eseguiti da chiunque per la loro semplicità di esecuzione, di fronte a un vasto pubblico o in un contesto più casalingo.

"Si tratta di un momento emozionante per Blank Magic: nel cuore della magia si cela un vasto mondo con molteplici applicazioni, in cui il Mazzo Campanella riesce a navigare attraverso le leggi complesse e misteriose della meccanica quantistica, dimostrando che le sue carte fisiche si comportano esattamente come le particelle nelle teorie quantistiche. La magia ci spinge a riconsiderare i nostri schemi mentali consolidati, mettendo alla prova le nostre convinzioni. Il Mazzo Campanella rappresenta una vera svolta nel modo in cui vengono eseguiti i trucchi e sono sicuro che diventerà un must-have per tutti i maghi professionisti e gli appassionati di magia". afferma Claudio Campanella di Blank Magic.

Dal prototipo casalingo al lancio del Mazzo Campanella

Il mazzo inizia ad essere ideato e progettato personalmente da Campanella, nel laboratorio della Casinos Advisory. Il primo prototipo è stato creato il 14 aprile 2019 grazie alla sua grande passione per gli effetti magici e alla sua esperienza di consulente attivo nel settore dei casinò da oltre 50 anni. L’obiettivo è offrire esperienze magiche emozionanti e indimenticabili non solo per gli appassionati, ma per tutti coloro che si avvicinano al mondo della magia.

Il Mazzo Campanella non ha precedenti, si tratta infatti di un mazzo di carte molecolare, completamente bianco su entrambe le facce che regolamente stampato, possiede e utilizza le caratteristiche delle molecole per creare effetti cinetici, combinazioni e reazioni sorprendenti, utilizzabile da chiunque indipendentemente dal livello di abilità. La protezione della proprietà intellettuale è una priorità per Blank Magic, data la natura unica e innovativa del Mazzo Campanella. L'azienda si impegna a garantire che il suo prodotto sia protetto da eventuali tentativi di pirateria, al fine di preservare l'esclusività e l'originalità.

Sono oltre 80 gli effetti magici sviluppati, che riproducono trucchi visivamente sbalorditivi che tutti possono eseguire, offrendo grande divertimento senza alcuna frustrazione o difficoltà. Ogni mazzo disporrà di un particolare trucco magico da scoprire utilizzando una password dedicata, per sbloccare l’effetto desiderato.

Alla scoperta degli effetti magici

Tra gli effetti magici che è possibile imparare troviamo Fingerprint. Si sparge il Mazzo Campanella per mostrare agli spettatori che si tratta di carte bianche, poi si chiede ad uno di loro di scegliere una carta, firmarla e macchiarla con una impronta d’inchiostro. Si rimescolano carte e si presentano delle pinzette particolari. Serviranno per recuperare la carta speciale. Un’altro effetto, Magicwordle, deriva direttamente da Wordle, popolare gioco di puzzle online, ora di proprietà del New York Times. Il Mazzo Campanella ne riproduce una versione attraverso le carte: lo spettatore deve mescolarlo e pensare ad una parola di cinque lettere e scrivere una lettera per ogni carta. L’abilità sta nel ritrovare le carte ed indovinare la parola nascosta con il grande stupore del pubblico. Oppure l’effetto Escape Five. Dal mazzo bianco, cinque spettatori scelgono una carta e creano cinque carte uniche con la propria firma. Si nascondono le carte e si continua a mescolare il mazzo. Le carte vengono impilate e legate con un elastico dagli spettatori, il mazzo è protetto dalle loro mani. Poco dopo, si rimuove il mazzo dalle loro mani, che, una volta volta aperte, mostreranno magicamente le cinque carte firmate.

L’idea di espansione di Blank Magic è quella di rilasciare 1-2 effetti al mese e circa una ventina di nuovi giochi all’anno, con l’intento di operare sempre più in franchising nel mondo. L’azienda ha sede a Toronto, in Canada, e vuole raggiungere presto l’apertura di due sedi per ogni nazione in Europa e quattro sedi effettive negli Stati Uniti, in Nord America e Sud America.

Blank Magic

Blank Magic è una società di e-commerce fondata da Claudio Campanella e si occupa di effetti magici innovativi, è contestualmente sia l’ideatore e sviluppatore del Mazzo Campanella ultimo esempio di come l'azienda stia ridefinendo il concetto di magia, offrendo prodotti che sono accessibili a tutti, indipendentemente dal livello di abilità.

Per ulteriori informazioni: www.blankmagic.ca