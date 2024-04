Blue Economy, Acampora: "Rispetto del mare passa per le nuove generazioni"

“Noi dobbiamo formare le nuove generazioni al rispetto del mare ma anche a lavorarci. Oggi c’è il digitale, quindi dobbiamo lavorare sulle nuove professioni. Quindi non soltanto congressi e partecipazione, che è stata straordinaria anche da parte del governo, ma soprattutto idee e contenuti per realizzare gli aspetti per chi lavora per il mare e nel mare. Sulla dimensione subacquea è stato messo in campo il polo nazionale, facendo capire che abbiamo un patrimonio inesplorato e dobbiamo ragionare sull’idea che noi conosciamo più lo spazio che la dimensione subacquea, dobbiamo lavorarci e dobbiamo farlo in sinergia con le associazioni ambientaliste per far si che sia compatibile con il rispetto dell’ambiente”. Così Giovanni Acampora, presidente di Assonautica, a margine del 3° Blue Forum sull’Economia del mare a Gaeta.