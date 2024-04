Blue Economy, Carlone (Capitanerie di porto): “Guardare al mondo marittimo come ad una grande risorsa”

_____________________________ Video Palazzo Titolo: Blue Economy, Palazzo (Regione Lazio): “Secondo i dati Arpa il nostro mare è in salute” Sinossi: “Noi entro la metà di maggio provvederemo ad una conferenza stampa perché le prime analisi che ci sono state consegnate da Arpa Lazio ci dicono che il nostro mare è in salute. Quindi avremo sicuramente una stagione turistica garantita dalle acque che saranno sempre limpide e in perfetta sintonia per i turisti che vengono ad ammirare le nostre bellezze”. Così Elena Palazzo, assessore al Turismo, Sport, Ambiente, Transizione energetica, cambiamento climatico e sostenibilità della Regione Lazio, al 3° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum a Gaeta. ____________________________ Video Acampora Titolo: Blue Economy, Acampora (Assonautica): “Rappresentiamo l’8,9% del Pil, governo investa su Economia del Mare” Sinossi: “Oggi registriamo il 90% delle 330mila imprese che godono dell’Economia del Mare. Perché si possa raggiungere quella transizione ecologica, energetica, climatica, del settore dell’Economia del Mare occorre che le imprese siano messe nelle condizioni di poter fare scelte di investimento. Se ciò che emergerà da questi quattro giorni di confronto, possiamo pensare che il governo prenda dei provvedimenti anche di investimenti e risorse finanziarie nella programmazione 2025-2027. È importante la digitalizzazione, le aziende devono poter mettere a terra le pratiche in tempi certi. Il settore del Mare rappresenta tra componente diretta e indiretta quasi 140 miliardi di euro, 8,9% del Pil e un milione di posti di lavoro”. Così Giovanni Acampora, presidente Assonautica Italiana, al 3° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum a Gaeta. logo adnkronos linkedin twitter youtube facebook instagram adnkronos.com Laura Miraglia Operations Direzione Sviluppo Business | GRUPPO ADNKRONOS – GMC tel 065807540 laura.miraglia@adnkronos.com ROMA | Palazzo dell'Informazione, Piazza Mastai 9 - 00153 MILANO | Via Daniele Manin 37 - 20121 corporate.adnkronos.com -- comunicazione.adnkronos.com -- nordest.adnkronos.com -- doctorslife.it Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, questo messaggio può contenere dati personali e informazioni confidenziali rivolte esclusivamente al destinatario. È vietato qualsiasi utilizzo da parte di ogni altro soggetto. Nel caso di ricevimento per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto senza farne copia. L’utilizzo non autorizzato di questo messaggio costituisce violazione della riservatezza della corrispondenza e trattamento illecito di dati personali.