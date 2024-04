Blue Economy, La Russa: "Italia hub per tutto quello che il mare può significare"

“Credo che ormai non ci sia più dubbio che l’importanza è crescente, noi siamo al centro di due grandi oceani e credo che oggi l’Italia abbiamo preso consapevolezza dell’importanza, che per tanti anni è stata sottovalutata, che la nostra nazione è una nave in mezzo al Mediterraneo, un vero e proprio hub per tutto quello che il mare può significare. Credo che l’Italia, non solo il governo, lo abbia percepito e si stia muovendo di conseguenza”. Così Ignazio La Russa, presidente del Senato, a margine del 3° Blue Forum sull’Economia del mare a Gaeta.