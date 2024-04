Blue Economy, Procaccini: "Riforma trasporti europea grava sui nostri porti, va cambiata"

"Spero che nella prossima legislatura europea ci sia più equilibrio sugli oneri del pescato che oggi gravano sui pescatori. Anche rispetto al trasporto marittimo che si svolge nel Mediterraneo con la riforma dei trasporti saranno gravati da oneri che altri non hanno, non mi sembra un modo giusto per investire sulla risorsa mare ed è un punto di vista che intendiamo cambiare nella prossima legislatura". Così Nicola Procaccini, europarlamentare di Fratelli d'Italia, a margine del 3° Summit Nazionale sull'Economia del Mare Blue Forum a Gaeta.