Blue Economy, Sangiuliano: "Cultura del mare è fondamentale per lo sviluppo sostenibile"

“Abbiamo un dovere quasi morale di trasmettere alle generazioni che verranno un pianeta pulito, perché il pianeta lo abbiamo degradato con tanti interventi impropri. Però il primo passo è la cultura dell’ambiente, dare alle persone, soprattutto alle giovani generazioni, la consapevolezza di non dover inquinare e andare verso un modello di sviluppo che sia sostenibile. Nei prossimi anni ci saranno sempre di più viaggiatori della conoscenza e dobbiamo soltanto organizzarci, e lo stiamo facendo, per recepire questa domanda di cultura e bellezza. Noi abbiamo 5 milioni di opere d’arte, ne esponiamo soltanto 480mila. Mi sono impegnato per ampliare i grandi musei e costruirne di nuovi”. Così Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, a margine del 3° Blue Forum sull’Economia del mare a Gaeta