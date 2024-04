Blue Economy, Urso: "Disegno di legge sull'economia del mare supporterà le imprese verso investimenti"

“Questo è un summit diventato abituale e importante per confrontarsi con tutti gli attori dell’economia del mare. Così come lo scorso anno ci è servito a mettere a punto e al meglio il disegno di legge sul Made in Italy, anche per quanto riguarda gli aspetti della nautica e della cantieristica, quest’anno la riflessione del summit ci consentiranno di realizzare meglio il disegno di legge sull’economia del mare che è contenuto sulla manovra economica approvata dal Parlamento. Disegno di legge che dovrà consentirci di agevolare, sostenere, supportare, indirizzare le imprese a meglio utilizzare questa dimensione, così importante, storica e geografica, che è anche una dimensione storica e politica". Così Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine del 3° Blue Forum sull’Economia del mare a Gaeta.