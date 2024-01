Boeing torna a essere un 'caso'. L'incidente al 737 max della Alaska Airlines, che ha perso un portellone in volo costringendo l'equipaggio a un atterraggio d'emergenza a Portland, riapre una crisi di reputazione per il colosso dell'aviazione. Non è infatti la prima volta che deve fronteggiare problemi di sicurezza tali da mettere in discussione l'asset fondamentale per una compagnia aerea, la fiducia di chi deve salire su un aereo, e gli standard minimi con cui si confrontano le compagnie e le autorità, a partire dalla Federal Aviation Administration (FAA) che ha chiesto di mettere a terra 171 velivoli. Dopo i disastri del passato, si aprirà una nuova crisi?

I precedenti, le tragedie del 2018 e 2019

Fra il 2018 e il 2019 due 737 MAX 8 sono precipitati per il malfunzionamento di un dispositivo di controllo automatico, causando 189 e 157 morti. Per due anni, in attesa delle modifiche necessarie, tutti gli aerei di quel modello sono rimasti a terra, parcheggiati sulle piste degli aeroporti in giro per il mondo.

Gli aerei a rischio oggi

Oggi, scrive il Financial Times, ci sono in circolazione 215 aerei 737 Max 9, utilizzati prevalentemente da United Airlines e Alaska Airlines negli Stati Uniti, da Turkish Airlines e Copa Airlines di Panama. Le compagnie, seguendo la richiesta della FAA per 171 velivoli, hanno annunciato la messa a terra degli aerei, in attesa dei chiarimenti tecnici necessari.

Le conseguenze sui mercati finanziari, cede a Wall Street

E' presto per dire se le conseguenze di questo nuovo 'colpo' saranno consistenti come quelle che hanno causato perdite milionarie della crisi precedente ma l'andamento del titolo Boeing in Borsa oggi, sia a New York sia a Francoforte, accende una spia significativa. Il titolo crolla a Wall Street, perdendo l'8,4% in apertura di contrattazioni, il calo più rilevante dall'ottobre 2022. Calo di quasi il 6% anche in Germania dove ha toccato flessione dell'8%.

Il messaggio del presidente e Ad Dave Calhoun

Domani il presidente e Ceo di Boeing Dave Calhoun parlerà a tutti i dipendenti. Intanto ha anticipato qualcosa nel messaggio che ha accompagnato l'invito. "Quando impattano sulla sicurezza dei nostri prodotti e servizi, ogni decisione e ogni azione hanno un peso. E quando accade un incidente serio, come quello che è accaduto, è fondamentale per noi lavorare con trasparenza con i nostri clienti e con i regolatori per capirne le cause e per assicurare che non accadrà più. Questo è e deve essere il focus del nostro team ora (...) Parleremo insieme martedì della posizione dell'azienda rispetto all'incidente, rendendo più forte il nostro impegno per la sicurezza, la qualità e la trasparenza. Mentre abbiamo fatto progressi per rafforzare la sicurezza e la qualità dei sistemi e dei processi di controllo negli ultimi anni, situazioni come questa ci ricordano che dobbiamo rimanere focalizzati a migliorare ogni giorno". Parole che, da sole, possono poco rispetto al rischio di riaprire una crisi di reputazione che può costare tanto, non solo in termini economici, al colosso mondiale dell'aviazione. (Di Fabio Insenga)