Bonus trasporti 2023, nuovo click day oggi domenica 1 ottobre . A partire dalle 8 è possibile fare richiesta per usufruire dell'agevolazione rivolta a famiglie, studenti e lavoratori a basso reddito. Bisogna essere veloci, visto che nell'ultimo click day del 1 settembre, i fondi disponibili si sono esauriti in pochissimo tempo. Sui social, già pochi minuti dopo le 8, in molti si lamentano del tempo di attesa (fino a un'ora) e delle tante persone in coda davanti (più di 100mila) per accedere al servizio.

Bonus trasporti, cos'è

Il bonus trasporti è un'agevolazione per acquistare un abbonamento annuale o mensile al trasporto pubblico. Un incentivo volto a promuovere una mobilità sostenibile e un aiuto concreto per lavoratori e studenti, si legge sul sito del governo. Restano esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

Chi può richiederlo e quante volte: requisiti

Il beneficio, che richiede requisiti Isee, è destinato a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo nel 2022 non superiore a 20mila euro. Si può fare domanda online del beneficio per sé stessi o per un minore del quale si ha la potestà o la rappresentanza. E' possibile effettuare una richiesta al mese del Bonus utilizzando la piattaforma del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Fino a dicembre 2023 e comunque fino ad esaurimento fondi, è possibile effettuare ulteriori richieste per l'importo massimo di 60,00 euro.

Come fare domanda

La domanda può essere inviata accedendo su bonustrasporti.lavoro.gov.it con Spid o Carta di Identità Elettronica (Cie). Il richiedente accede con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) e ottiene un codice da mostrare al momento dell’acquisto. Il bonus si può richiedere entro il 31 dicembre 2023, fino ad esaurimento delle risorse. Si può chiedere sulla piattaforma bonustrasporti.lavoro.gov.it per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico.

Il bonus deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. L'abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo. Prevista la possibilità di chiedere telematicamente l'agevolazione sulla piattaforma e acquistare l'abbonamento fisicamente in biglietteria in un secondo momento, mostrando, al momento dell'acquisto, il codice ricevuto al termine della procedura.